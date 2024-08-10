Париж, 10 августа, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Задержанного за драку в Париже американского репера Трэвиса Скотта выпустили 10 августа из-под стражи, сообщила газета Figaro.

C Flanigan/Global Look Press Трэвис Скотт

«Менее чем через 48 часов после задержания рэпер Трэвис Скотт был отпущен из-под стражи без судебного преследования», — говорится в публикации.

Издание отметило, что после задержания музыканта его представитель в США заявил о начале юридических споров с парижскими властями, чтобы как можно скорей разрешить ситуацию.

Сообщается, что Скотт посещал соревнования по баскетболу на Олимпийских играх. Кроме того, за несколько часов перед попаданием в полицейский участок он публиковал в соцсетях, как отдыхает в одном из парижских ночных клубов.

Как передавало ИА Регнум, газета Valeurs actuelles, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщила, что Скотта задержали ранним утром 9 августа за драку с собственным телохранителем. Репер был пьян. Издание не назвало причину конфликта.