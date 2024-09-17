Благовещенск, 17 сентября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Поиски потерпевшего крушение вертолёта Robinson R66, на борту которого находились три человека, ведутся в Зейском районе Приамурья. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Pedro Aragão Robinson R66

Уточняется, что аварийный маяк вертолёта Robinson R66 сработал 16 сентября. Воздушное судно совершало незарегистрированный полёт по территории Зейского муниципального округа. На борту вертолёта находились три человека.

Ведутся поиски пропавшего вертолёта, в них задействованы две наземные группы золотодобывающей компании «ХЭРГУ». Всего привлечено 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8, вылетевший из аэропорта Благовещенска. Поисково-спасательная операция не дала положительного результата, она продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учредители авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке приняли решение об увольнении генерального директора и замдиректора по лётной работе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заверил, что специалисты занимаются расследованием и нужно дождаться официальных данных.

По факту крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае было назначено более 100 судебных экспертиз. Также следователи изучат изъятые технические устройства, носители и документы на вертолёт.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.