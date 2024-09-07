Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Более 100 судебных экспертиз было назначено по факту крушения вертолёта Ми-8Т в Камчатском крае. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК на транспорте.

Пресс-служба Восточного межрегионального СУ СК на транспорте. Кадр из видео Место крушения вертолёта

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи пострадавших, по ряду тел проведена процедура опознания», — указано в Telegram-канале ведомства.

Также следователи изучат изъятые технические устройства, носители и документы на вертолёт.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Специалисты Росавиации начали проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», владевшей воздушным судном. Основное внимание уделят подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны после катастрофы 2021 года, когда вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Курильском озере.

7 сентября сообщалось, что бортовые самописцы (чёрные ящики) воздушного судна находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время их доставят в Москву.