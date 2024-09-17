Луганск, 17 сентября, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Причинами бушующих в Луганской Народной Республике пожаров могли стать поджоги. Об этом 16 сентября заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Он отметил, что местные жители обнаружили в Станично-Луганском районе бутылки с зажигательной смесью, компоненты которой, по словам военных, провоцируют пожар, который практически невозможно потушить водой.

Мирошник добавил, что военные ищут возможных поджигателей.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в Луганской Народной Республике в окрестностях Антрацита вспыхнул крупный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино. Открытое горение на территории алюминиевого завода ликвидировали днём 15 сентября на площади 4,4 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, в селе Валуйское огнём повреждены 10 частных жилых домов, пострадали два человека.

В понедельник вечером глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в ЛНР дополнительные группировки пожарных общей численностью 130 человек и 29 единиц техники, в которые вошли пожарно-спасательные подразделения из Московской, Тульской, Калужской и Орловской областей.