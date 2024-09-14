Луганск, 15 сентября, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Мощный пожар полыхает в посёлках Степной и Лесной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило 14 сентября управление МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По информации спасателей, огонь распространяется быстро из-за сильного порывистого ветра. В МЧС пожар назвали «масштабнейшим».

На опубликованных кадрах тушения огня видно, как полыхают жилые дома, хозпостройки, деревья и трава.

Тушение продолжается, несмотря на наступление темноты, добавили спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в селе Ямное Воронежской области увеличилась до 20 гектаров. Пожар возник вечером 14 сентября. Изначально загорелись трава и лесная подстилка. Затем ветер разнёс огонь на частные дома. Пострадали три домовладения.

На территории Острогожского района Воронежской области 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром рядом с взрывоопасными объектами. До этого силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов.