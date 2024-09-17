Брюссель, 17 сентября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Европейский союз до конца текущего года может предоставить Украине кредит в размере более $44 млрд, чтобы избежать вето Венгрии на продление заморозки суверенных активов России. Об этом 16 сентября сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Такой односторонний шаг может быть принят из-за опасений Брюсселя, что Будапешт может воспрепятствовать предоставлению США гарантий, необходимых для участия в схеме с замороженными активами», — говорится в материале.

По информации источника, соответствующее решение Европейский союз намерен принять до выборов президента Соединённых Штатов Америки, чтобы финансовая помощь в виде кредитов дошла до Киева до конца 2024 года.

Согласно предлагаемой инициативе, новый кредит будет считаться расширением существующей программы помощи со стороны ЕС, которое не потребует единогласного решения стран — участниц объединения и позволит обойти вето Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что Европейская комиссия и большинство стран ЕС поддержали предложение о продлении заморозки суверенных активов РФ раз в три года. Отмечалось, что это решение представит гарантии, что российские активы, необходимые США для предоставления Украине кредита на сумму в $50 млрд, не разблокируют в ближайшее время. По текущим правилам голосование о продлении заморозки активов РФ проходит каждые 6 месяцев.

В Министерстве иностранных дел России подчёркивали, что заморозка российских активов является грубейшим нарушением базовых международных норм, которое негативно отразится на положении европейской валюты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва в случае передачи киевскому режиму доходов от замороженных российских активов будет действовать в собственных интересах, в том числе принимать жёсткие ответные меры.