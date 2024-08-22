Москва, 22 августа, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Практика заморозки Западом российских активов является грубейшим нарушением базовых международных норм и не может не отразиться на отношении к евро. Об этом 22 августа заявили в Министерстве иностранных дел России.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам представителя внешнеполитического ведомства, которые привело «РИА Новости», сейчас всем в мире стало понятно, что в Евросоюзе могут заморозить активы любых физических и юридических лиц, а также целых государств, политический курс и взгляды которых не устроят западные страны.

В МИД подчеркнули, что Россия не изменила своей позиции по этому вопросу и продолжает считать заморозку её активов Западом грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм.

«Да и на отношении к евро как резервной валюте такие действия не могут не сказаться», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Евросоюз предложил странам-членам два варианта заморозки суверенных активов Центробанка России на более длительный срок. Первый из них предполагает бессрочную и регулярно пересматриваемую заморозку активов РФ, а второй — продление действия антироссийских санкций по активам каждые 18, 24 или 36 месяцев.

Глава минфина США Джанет Йеллен 26 июля заявила, что Вашингтон надеется, что страны «Группы семи» смогут к октябрю согласовать предоставление займа в размере 50 млрд долларов за счёт замороженных суверенных активов России. Она добавила, что США обсуждали с ЕС гарантии того, что российские активы останутся замороженными на более длительный период.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 июля подчеркнула, что Москва в случае передачи киевскому режиму доходов от замороженных российских активов будет действовать в собственных интересах, в том числе принимать жёсткие ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ЕС воровством и пообещал, что Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования людей, причастных к этому.