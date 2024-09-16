Москва, 17 сентября, 2024, 02:25 — ИА Регнум. При пожаре в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в Новой Москве погиб семилетний ребёнок. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Сотрудники МЧС России обнаружили тело семилетнего мальчика. Обстоятельства и причину пожара выяснят дознаватели ведомства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что в результате инцидента пострадал отец ребёнка, его осматривают врачи.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров около полуночи. На месте работали 37 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в Луганской Народной Республике в окрестностях Антрацита вспыхнул природный пожар, распространившийся на посёлки Степное и Лесное. Также пожар перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией, и посёлок Изварино. Как сообщили в МЧС, в селе Валуйское огнём повреждены 10 частных жилых домов, пострадали два человека.

В понедельник вечером глава МЧС Александр Куренков распорядился направить в ЛНР дополнительные группировки пожарных общей численностью 130 человек и 29 единиц техники, в которые вошли пожарно-спасательные подразделения из Московской, Тульской, Калужской и Орловской областей.