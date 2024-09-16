Каир, 16 сентября, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Российская сторона признательна Египту за конструктивную и сбалансированную позицию относительно ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выразил признательность нашим египетским друзьям за сбалансированную, конструктивную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё», — приводит его слова официальный сайт МИД России.

Лавров отметил, что в ходе прошедших переговоров также были изложены российская оценка ситуации вокруг Украины, а также позиция Москвы относительно разрешения проблем, возникающих в том числе и в международном сообществе, при учёте законных интересов Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России заявил, что ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине является вопрос относительно прав русскоязычного населения, проживающего на территориях, на которые претендует киевский режим. По словам Лаврова, до сих пор ни одна из озвученных инициатив по разрешению украинского кризиса не касалась этого вопроса.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия, при соблюдении которых Москва готова к переговорам по урегулированию конфликта. В частности, киевский режим должен признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

2 сентября Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам, но подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область. Глава государства также допустил, что противники РФ могут возобновить тему переговоров на фоне провала вторжения ВСУ в Курскую область.