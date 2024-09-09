Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. До сих пор ни одна из озвученных инициатив по урегулированию конфликта на Украине не касалась соблюдения прав русскоязычных жителей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 9 сентября на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ в Саудовской Аравии.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Лавров подчеркнул, что кто бы ни выдвигал условия и предложения, будь то глава киевского режима Владимир Зеленский, «наши добрые коллеги, партнёры из лучших побуждений», они не учитывали проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, «на тех землях, которые Зеленский считает своими».

Лавров акцентировал, что обсуждая с иностранными делегациями украинский вопрос, он заявляет, что права русскоязычного населения — ключевая проблема при урегулировании ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями, заявил также Сергей Лавров на пресс-конференции. Именно на защиту прав людей, на обсуждение этого аспекта должна быть направлена практическая работа, а о месте и времени переговоров договориться несложно, добавил глава МИД.

Лавров также заявил, что Запад не хочет по-честному договариваться об урегулировании украинского конфликта и потому продолжает цепляться за ультиматум Зеленского, уже набивший оскомину.