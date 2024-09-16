Париж, 16 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Около 60 мигрантов, часть которых были вооружены мачете и стальными прутьями, напали во Франции на троих охотников, ночевавших с трёхлетним сыном одного из них в хижине на берегу пролива Ла-Манш. Об этом сообщил телеканал France 3 Régions.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в коммуне Тардинган в ночь на 15 сентября. Мигранты были разгневаны тем, что полиция не позволила им пересечь пролив и перебраться в Великобританию. Они решили, что это охотники сообщили правоохранителям о попытке незаконно пересечь границу.

Мигранты сначала разбили стёкла автомобилей охотников и похитили оттуда вещи. После этого толпа пыталась добраться до забаррикадировавшихся в хижине французов. В ходе нападения один из злоумышленников обезглавил подстреленную ранее утку.

Охотники смогли продержаться до утра, когда на место прибыли жандармы. Отмечается, что мужчины не пострадали, а ребёнок в силу возраста не осознал, насколько серьёзной была ситуация. Телеканал не сообщил, что было с нападавшими.

«Необходимо срочно найти решения, чтобы сдержать миграционные потоки, пока не случилась трагедия с охотниками или другими людьми», — прокомментировал произошедшее глава Национальной федерации охотников Вилли Шраен.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года сенат Франции принял законопроект об ужесточении мер в отношении незаконных мигрантов. 21 января 2024 года по стране прошли массовые акции, участники которых выступили против нововведения. По разным оценкам на улицы вышли от 75 тыс. до 150 тыс. человек. Президент страны Эммануэль Макрон пока не подписал соответствующий документ.

Мигранты регулярно пытаются перебраться из Франции в Великобританию. 3 сентября в Ла-Манше перевернулась лодка с ними. Погибли не менее 12 человек.