Париж, 21 января, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Во Франции в акциях протеста против закона о миграции приняли участие 75 тысяч человек, сообщила 21 января радиостанция Franceinfo, ссылаясь на данные МВД страны.

Дмитрий Орлов/ТАСС

В то же время выступающие соорганизаторами манифестаций профсоюзные организации заявили, что в акциях участвовали 150 тысяч граждан.

Всего 21 января в городах страны прошло около 160 акций против нового закона, который ужесточает правила иммиграции во Францию.

Как передавало ИА Регнум, на улицы Парижа в этот день вышли более 16 тысяч человек с требованием к президенту Франции Эммануэлю Макрону не подписывать новый закон о миграции. Участники акции призывали предоставить нелегалам гражданство, подчёркивая, что Франция — это «страна солидарности».

26 февраля новый состав Конституционного совета Франции примет решение о том, соответствует ли новый закон конституции страны.

Текст закона «об убежище и миграции» был одобрен парламентом Франции 20 декабря прошлого года. Согласно новым правилам, вводится множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов из Франции, включая тех из них, кто совершил преступления на территории страны.

Кроме того, новый закон обязывает власти страны вносить подлежащих депортации мигрантов в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, действительно ли они покинули Францию. В то же время закон содержит послабления в отношении мигрантов, чьи профессии могут являться востребованными в тех или иных регионах страны.