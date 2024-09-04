Кале, Франция, 4 сентября, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Как минимум 12 нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети, погибли после опрокидывания лодки по пути через пролив Ла-Манш в Великобританию. Об этом 3 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

seafarersjournal.com Терпящие бедствие мигранты

Уточняется, что мигранты прибыли из Африки, часть погибших были гражданами Эритреи. При этом официальные власти отметили, что более подробную информацию о мигрантах предоставят позднее. Среди погибших было десять женщин, в том числе одна беременная и шестеро несовершеннолетних.

Отмечается, что надувная лодка, на которой нелегальные мигранты пересекали Ла-Манш, была переполнена, у многих на борту лодки не было спасательных жилетов. Судно перевернулось около 06:50 по местному времени у берегов северной Франции, недалеко от Кале, и в воде оказались около 70 человек, из них двое числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция в районе крушения судна продолжается. Часть мигрантов из числа спасённых госпитализированы, несколько человек находятся в критическом состоянии.

Пролив Ла-Манш является одним из самых оживленных судоходных путей в мире, переправа через пролив на малых судах опасна из-за сильных течений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чехии сотрудники полиции задержали грузовик, следовавший транзитом через страну, в котором находилось около 30 нелегальных мигрантов. Один из иностранных граждан скончался.

22 августа Гергей Гуйяш, глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пригрозил отправлять нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев.