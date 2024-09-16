Сватово, ЛНР, 16 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ центра города Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 11. Об этом 16 сентября сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что госпитализированы с минно-взрывными травмами шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка. Трое пострадавших отправлены на лечение в Старобельскую больницу, остальные находятся в местной центральной городской больнице.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинские формирования 16 сентября нанесли удар по центру Сватово.

В ночь на 16 сентября украинская армия подвергла обстрелу Белгород. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате восемь мирных жителей получили ранения. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.