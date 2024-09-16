Белгород, 16 сентября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Жительница Белгорода получила тяжёлое ранение в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил 16 сентября губернатор Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, поверхностные осколочные ранения головы, лица и левого предплечья получил житель посёлка Разумное в Белгородском районе. Скорая доставила раненого в горбольницу №2. Врачи приняли решение перевести пациента в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 сентября и утром украинская армия подвергла обстрелу Белгород. Гладков сообщил, что в результате утреннего обстрела восемь мирных жителей получили ранения. Губернатор выехал на месте обстрелов.