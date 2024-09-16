Белгород, 16 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода украинской армией восемь мирных жителей получили ранения, сообщил 16 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

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«По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Раненых госпитализировали.

В городе в результате обстрела загорелся частный дом и 15 машин. К настоящему моменту открытое горение здания ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Белгород в ночь на 16 сентября. Утром Гладов сообщил, что в городе пострадали люди, несколько автомобилей получили повреждения. Зафиксированы попадания в жилые дома. Гладков выехал на место обстрела.