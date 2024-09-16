Угледар, ДНР, 16 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских сил в Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 сентября сообщило «РИА Новости».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что Вооружённые силы России до наступления распутицы стремятся добиться максимального успеха на ключевых направлениях в борьбе за населённый пункт. В то же время ВСУ заняли оборонительную позицию и лишь изредка предпринимают попытки контратаковать. В целом для ВСУ сложилась та же дилемма, что и в Артёмовске (украинское название — Бахмут), и не исключено, что противник попытается пойти на прорыв, пока кольцо не замкнулось окончательно.

В данный момент российские войска заняли несколько сёл и когда будет занята Богоявленка, засевшие в Угледаре украинские военные окажутся в кольце.

«Осенняя распутица помешает снабжать окруженцев через поля, а опавшая листва не позволит им прятаться в лесопосадках», ― говорится в материале.

Потеря Угледара лишит Киев контроля над последним крупным городом на южнодонецком направлении, отмечается в статье. К зиме линия фронта может существенно сдвинуться.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 16 сентября, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям силам ВСУ в районах Доброволья, Золотой Нивы и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны. Потери украинской армии составили до 115 военнослужащих и танк.

Также российские военные поразили аэродром украинской армии, цех по производству беспилотников и четыре склада, на которых хранились аппараты. ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 144 районах.

Представитель силовых структур ДНР 3 сентября сообщили, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Он уточнил, что сейчас город фактически полностью простреливается с разных направлений, и добавил, что российские военные постепенно сжимают кольцо вокруг Угледара.

10 сентября российская армия взяла под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на южнодонбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре.