Киев, 16 сентября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Украину ждёт тяжёлая зима из-за повреждения и уничтожения большого количества тепловых электроцентралей (ТЭЦ). Об этом 16 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что фрагментация на отдельные «острова», которая грозит энергетической системе Украины, может привести к массовым отключениям света в регионах страны в зимние месяцы.

При этом в разных регионах страны ситуация с электричеством сильно отличается. Если на западе, в том числе во Львовской и Закарпатской областях, пока перебоев со светом нет, то в Киеве и ряде восточных регионов продолжают вводить графики отключения света. Электричество в домах появляется всего на пару часов, после чего его подачу приостанавливают на 4–6 часов.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня на всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества. Член комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период. Ограничения будут длиться до 10 часов в сутки, сказал он.

Британская газета Financial Times 5 июня со ссылкой на чиновников киевского режима сообщила, что жителям Украины стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», украинцы к зиме будут находиться большую часть суток без света. Один из собеседников издания назвал аварийные отключения электроэнергии «новой нормой».

По словам американского политолога Джона Миршаймера, за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям.

Агентство Bloomberg 31 августа сообщило, что Украине нереально решить проблемы с отключением света до начала зимы и нарастить дополнительные энергетические мощности. В связи с длительным отключением света и повреждением инфраструктуры страну могут покинуть ещё 400 тыс. человек, указало агентство.