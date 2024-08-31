Вашингтон, 31 августа, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Украине нереально решить проблемы с отключением света до начала зимы и нарастить дополнительные энергетические мощности. В связи с длительным отключением света и повреждением инфраструктуры страну могут покинуть ещё 400 тыс. человек, сообщило 31 августа агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

«Ещё 400 000 человек покинут страну в этом году из-за таких трудностей, как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре», — приводят журналисты прогноз Национального банка Украины.

Авторы добавили, что местные власти усугубили ситуацию, почти в два раза подняв тарифы на электроэнергию в июне. Также ускорить потерю доверия населения к правительству может неспособность обеспечить рост мощностей.

Как сообщало ИА Регнум, по словам американского политолога Джона Миршаймера, за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.