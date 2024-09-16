Москва, 16 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Киевский режим с подачи США занимается подготовкой инсценировки «российского ракетного удара» по детскому учреждению, в результате которого должно быть большое количество жертв. Об этом 16 сентября сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

(сс) U. S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez

«По поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого планируется широкое медийное освещение такой инсценировки, в котором будут участвовать ведущие международные СМИ.

В ведомстве уточнили, что этим Киев надеется поднять боевой дух украинских формирований, обосновать снятие западными странами ограничений на использование ракет для ударов вглубь территории России и получить поддержку со стороны государств Глобального Юга.

«Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика [главы киевского режима Владимира] Зеленского пренебрегает», — добавляется в сообщении.

По информации СВР, с помощью такой провокации США рассчитывают усилить давление на КНДР и Иран, которые Вашингтон намерен обвинить в поставках России баллистических ракет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацией приглашение киевским режимом представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) на временно оккупированные украинскими боевиками приграничные территории Курской области. Он уточнил, что Москва рассчитывает, что ООН и МККК не будут воспринимать такие провокационные заявления.

Ранее в этот же день глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение Киева является угрозой не только для атомной энергетики России, но и для всего мира. Он уточнил, что киевский режим возобновил атаки по Запорожской АЭС и продолжает провокации в отношении Курской АЭС.

В начале июня участник херсонского сопротивления рассказал, что Киев начал инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей якобы со стороны российских войск после приезда в город группы режиссёров, медийщиков из Киева и команды ГУР Украины. Он уточнил, что в качестве якобы раненых и свидетелей этого на распространяемых украинскими пропагандистами кадрах прилётов могут выступать сторонники киевского режима из Херсона.