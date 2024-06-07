Херсон, 7 июня, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Киевский режим начал инсценировать обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом журналистам рассказал участник херсонского сопротивления.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По словам подпольщика, в последние дни в Херсоне существенно возросло количество пожаров. Этому предшествовал приезд в город группы режиссёров, медийщиков из Киева и команды ГУР Украины. В Херсоне и его окрестностях в это же время появились гражданские пикапы. В их кузовах установили 82 миллиметровые миномёты. Они физически не способны с городской территории добить до левого берега Днепра, где расположены российские позиции.

Очевидцы неоднократно слышали звуки выстрелов от мест, где располагались эти пикапы. После этого на правом оккупированном Киевом берегу фиксировали прилёты.

В качестве якобы раненых и свидетелей на распространяемых кадрах прилётов украинскими пропагандистами могут выступать сторонники киевского режима из Херсона. Скорее всего они снимаются в этих роликах за деньги, добавил представитель подполья.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о готовящейся инсценировке в Херсоне. По его словам, киевский режим не гнушается никакими информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно. Представитель Кремля напомнил об инсценировок в Буче, когда украинские и западные СМИ публиковали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В 2022 году волонтёр, бывший французский военный, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказывал, что стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.

Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискует выйти на самого себя.