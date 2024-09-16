Москва, 16 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Законопроект о запрете усыновления российских детей в страны, где разрешена смена пола, был поддержан правительством РФ при условии доработки.

Global Look Press

Данную инициативу продвигала группа депутатов с июля этого года. Они предложили дополнить Семейный Кодекс РФ новыми положениями, согласно которым усыновителями российских детей не могут выступать граждане стран, в которых на законодательном уровне разрешена смена пола.

Под запрет попадают государства, где разрешена смена пола путём медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства, указано в тексте законопроекта.

Таким образом, новые нормы запретят усыновление российских детей гражданами Германии, Великобритании, Италии, Испании, Канады и ещё 10 стран.

В отзыве правительства указано, что в законопроекте следует предусмотреть, что запрет на усыновление не будет распространяться на отчима или мачеху, проживающих с ребёнком в силу сложившихся обстоятельств и желающих его усыновить, имеющих гражданство или постоянное место жительство в стране, где разрешена смена пола.

14 августа президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, согласно которому иностранным гражданам, которые не принимают навязываемые в их государствах неолиберальные установки и разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, предоставляется право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ. 1 июня Путин назвал детей и семейные ценности приоритетом России, заявив, что нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети.