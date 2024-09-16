Антрацит, ЛНР, 16 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и шесть пострадали в результате пожаров в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 16 сентября сообщили в оперативных службах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате природных пожаров в ЛНР погибли четыре человека. Ещё четверо были госпитализированы и двое получили амбулаторную помощь», — процитировало ТАСС слова источника.

Перекинувшийся на населённые пункты огонь уничтожил свыше 460 домов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в ЛНР вспыхнул природный пожар в окрестностях Антрацита. Он распространился на посёлки Степное и Лесное. Пожар также перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией.

На следующий день в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на территории алюминиевого завода в Антрацитовском районе. 16 сентября в республику прибыл сводный отряд пожарных и спасателей. В него вошли 144 специалиста и 28 единиц техники. За сутки в регионе потушено 143 пожара. Продолжается тушение ещё 12 очагов возгорания.