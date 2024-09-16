Антрацит, ЛНР, 16 сентября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В районы с опасной пожарной обстановкой в Луганской Народной Республике прибыли специалисты МЧС из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Калмыкии, сообщили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

Всего в ЛНР прибыло 144 специалиста и 28 единиц техники. За сутки в регионе потушено 143 пожара. Продолжается тушение ещё 12 очагов возгорания.

«Напряжённой остаётся обстановка в Антрацитовском, Станично-Луганском и Краснодонском муниципальном округе», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ЛНР вспыхнул природный пожар в окрестностях Антрацита. Он распространился на посёлки Степное и Лесное. Пожар также перекинулся на территорию алюминиевого завода, где загорелся цех с готовой продукцией.

В МЧС 15 сентября сообщили о ликвидации открытого горения на территории алюминиевого завода в Антрацитовском районе.