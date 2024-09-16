Бразилиа, 16 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Американские власти решили позволить украинским формированиям наносить удары западным оружием вглубь территории России, однако при этом крайне боятся ответной реакции Москвы. Такое мнение 15 сентября высказал бразильский журналист Пепе Эскобар в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.

ИА Регнум

«Решение о нанесении ударов по территории России уже принято [американскими властями]. Но представители Вашингтона очень осторожны и сильно боятся реакции РФ», — сказал он.

По мнению Эскобара, сложившаяся в этом вопросе ситуация больше похожа на политическое шоу, путём которого лидеры государств Запада намерены узнать реакцию и настроение в обществе своих стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон пока не разрешил Украине наносить удары американским дальнобойным оружием по целям вглубь территории РФ. По его словам, Киев всё ещё ждёт такого решения властей США.

Позднее Зеленский также признался, что мечтает лишить россиян комфортной жизни. По его утверждению, если граждане РФ останутся без электроэнергии, будут пребывать в опасности и не будут счастливы, они начнут оказывать давление на президента России Владимира Путина.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 15 сентября заявил, что глава киевского режима хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его мнению, странам альянса в вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России нужно не слушать Зеленского, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт.