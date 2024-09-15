Киев, 15 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. США пока не дали разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием американского производства по целям вглубь российской территории. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CNN.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины =

По его словам Киев ждёт это решение.

«И нет, у нас такого разрешения ещё нет», — сказал он.

Ранее советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден в конце сентября напрямую обсудит с Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. По его словам, этот вопрос является предметом оживлённой дискуссии в администрации Байдена.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Вместе с тем отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон создаёт риски для российского ядерного удара по городам США и Европы. По его словам, намерения разрешить киевскому режиму бить по российской территории западным оружием ставит под удар европейские государства. Обсуждение такой меры основывается на предположении, что Москва якобы не будет отвечать на подобные шаги, предположил он.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием ВСУ. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ.