Москва, 16 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Мошенники стали использовать новую схему обмана. Под видом операторов связи аферисты предлагают клиентам тариф по выгодной цене, требуя в дальнейшем перевода денег для «гарантии подключения». Об этом журналистам рассказали в компании «Билайн».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — предупредили абонентов.

Одному из клиентов оператора связи позвонили мошенники и предложили подключить тариф с 50%-й скидкой. Злоумышленники убедили жертву, что якобы каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться. Для «гарантии подключения» они попросили перевести деньги сразу за два месяца, а после проведённой операции обещанный тариф не подключили. Клиент через два месяца попытался связаться с тем, кто ему предлагал услуги в Telegram, с целью узнать о продлении скидки. Тогда пострадавший узнал, что обслуживающий его «сотрудник» ушёл в отпуск, затем чат удалили.

Для предотвращения подобных инцидентов абонентов призвали не доверять незнакомым людям, а тариф проверить на официальном сайте оператора связи. Кроме того, не следует предоставлять никому свои личные данные и осуществлять переводы на неизвестные счета.

Как сообщало ИА Регнум, поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Также, по его словам, аферисты активно используют технологию дипфейк, подменяют QR-коды, голоса и лица с целью шантажа и обмана. Они крадут данные или деньги, когда жертва теряет бдительность и, к примеру, сканирует поддельный QR-код.

С июля по август 2024 года мошенники активно использовали три схемы с удалённым доступом, для которых применяли программы, замаскированные под приложения компаний или госпорталов, а также фишинговые ссылки, сообщили в пресс-службе ВТБ. Эффективными инструментами для защиты от таких сценариев являются установка антивирусной защиты на смартфон, а также подключение определителя номера, проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.