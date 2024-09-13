Москва, 13 сентября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. С июля по август 2024 года мошенники активно использовали три схемы с удалённым доступом, для которых применяли программы, замаскированные под приложения компаний или госпорталов, а также фишинговые ссылки. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе ВТБ.

(сс) MadFishDigital

«Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Представители банка отметили, что в сентябре такие схемы тоже фиксируются. За последние два месяца на них пришлось 30–40% всех мошеннических атак с использованием программ удалённого доступа.

По их словам, в числе наиболее распространённых мошеннических сценариев с удалённым доступом зафиксированы звонки злоумышленников от лица сотрудников «Госуслуг». Во время разговора они убеждают абонента обновить персональные данные. Для этого они предлагают установить специальную программу на телефон. При помощи неё аферисты получают доступ к личному кабинету портала или банковским приложениям жертвы.

Представители банка отметили, что ещё одной схемой мошенничества стали звонки от якобы «Мосэнерго», во время которых мошенники утверждают, что для замены счетчиков света и воды в квартире нужно установить приложение на смартфон, или они могут предложить помочь оформить заявку. Для этого злоумышленники просят назвать СМС-код для подтверждения.

Пресс-служба добавила, что, согласно третьей схеме, лжепокупатели с «Авито» звонят продавцам на WhatsApp, а затем просят включить видео, чтобы якобы осмотреть товар. В ходе разговора злоумышленники отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят нажать на неё. После этого экран смартфона жертвы блокируется, однако остаётся открытой демонстрация этого экрана для мошенников. Таким образом они видят СМС-код, который приходит жертве для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.

Чугунов рассказал, что эффективными инструментами для защиты от таких сценариев являются установка антивирусной защиты на смартфон, а также подключение определителя номера и проверка незнакомых и подозрительных ссылок на безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники разработали новую схему обмана. Они звонят главам крупных компаний и государственных органов от имени региональных руководителей отделений Банка России и предупреждают о «важном звонке», в ходе которого пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства.