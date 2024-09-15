Москва, 15 сентября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Поддельные мобильные приложения для здоровья могут запрашивать доступ к конфиденциальным или банковским данным под предлогом покупки премиум-функций. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По словам парламентария, приложения для здоровья стали ещё одной лазейкой для мошенников.

«Они создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания», — рассказал «РИА Новости» депутат.

Чтобы ими пользоваться, приложения могут запрашивать доступ к банковской карте, конфиденциальным данным, таким как история медицинских обращений, предлагая приобрести премиум-функции.

Как сообщало ИА Регнум, Антон Немкин ранее говорил, что мошенники начали активно использовать технологию дипфейк, подменяют QR-коды, голоса и лица с целью шантажа и обмана. Они крадут данные или деньги, когда жертва теряет бдительность и, к примеру, сканирует поддельный QR-код.

Также мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам. Они говорят, что хотят отправить невостребованные письма, указывая на утерю всех данных об отправителях. Предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для онлайн-записи. После этого на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом. Мошенники просят назвать его. Используя эти данные, они получают доступ к цифровым сервисам, в том числе к «Госуслугам» и онлайн-банку.