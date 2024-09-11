Москва, 11 сентября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Мошенники активно используют технологию дипфейк, подменяют QR-коды, голоса и лица с целью шантажа и обмана. Они крадут данные или деньги, когда жертва теряет бдительность и к примеру сканирует поддельный QR-код. О новой уловке аферистов рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

ИА Регнум Мошенничеств с использованием дипфейков

Депутат пояснил, что аферисты могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счёт преступников. Также мошенники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки.

Одним из видов современного мошенничества является дипфейк-мошенничество, рассказал парламентарий «РИА Новости».

Преступники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, используя их для шантажа, обмана и манипуляций. Немкин привёл пример: человек получает видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги на указанный счёт или аудиозапись с поддельным голосом близкого человека, попавшего в беду. Свято веря, жертва попадается на уловку — отличить подделку от реального видео или аудио становится всё сложнее, признал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники для хищения денег в России стали чаще использовать дипфейк-технологии, ранее предупреждал Банк России.

Недоброжелатели, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека передать необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных.

В декабре 2023 года мошенники обманули Героя России космонавта Михаила Тюрина на 10 млн рублей. 63-летнему мужчине звонил неизвестный, который представился полицейским и уговорил Тюрина оформить кредит. Также он вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счёта и перевести на «безопасный».