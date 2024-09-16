Курск, 16 сентября, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Пленённые в Курской области боевики ВСУ из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к украинскому правительству с просьбой вызволить их как можно быстрее. Об этом рассказал представитель российского силового ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взятые в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населённого пункта Нечаев Курской области, на допросе показали, что командование украинской армии намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых военных», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Один их пробывших в Курской области неделю боевиков пожаловался на командование, которое их «кинуло». Он попросил власти Украины как можно скорее забрать его из Курской области, заключил силовик.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «103 на 103». Переданные украинской стороной российские военнослужащие, ранее захваченные в плен в Курской области, находились на территории Белоруссии.

Москва и Киев осуществили восьмой обмен пленными при посредничестве Абу-Даби с начала 2024 года. В общей сложности были освобождены 1994 человека, уточнили в МИД ОАЭ.