Абу-Даби, 14 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты выразили благодарность России и Украине, которые обменялись 206 военнопленными. Об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ, текст которого опубликовало 14 сентября эмиратское информационное агентство WAM.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», — отмечено в заявлении.

В ведомстве уточнили, что Москва и Киев провели восьмой обмен пленными при посредничестве Абу-Даби с начала текущего года. В общей сложности были освобождены 1994 пленных.

Отмечено также, что руководство ОАЭ продолжит усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Очередной обмен пленными, подчеркнули в МИД, отражает отношения сотрудничества и дружбы, установившиеся у ОАЭ с Россией и Украиной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3915993" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «103 на 103». Переданные украинской стороной российские военнослужащие, ранее захваченные в плен в Курской области, находятся на территории Белоруссии. Оттуда их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях.

Ранее, 24 августа, Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, в том числе срочников, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ.