Флорида, США, 16 сентября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговорах с друзьями и сторонниками в день покушения на него 15 сентября шутил, что был огорчён тем, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы. Об этом написала газета New York Times.

U. S. Air Force Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома шутил о том, как он был расстроен, что не смог закончить свою игру в гольф.

При это издание пишет, что Трамп вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго после стрельбы возле его гольф-клуба.

Как сообщало ИА Регнум, задержанный Райан Уэсли Раут, предположительно, причастный ко второму покушению на Трампа, был «одержим» конфликтом на Украине. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Установлено, что Раут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

58-летний Райан Уэсли Раут — демократ, по информации СМИ, любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в социальных сетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.