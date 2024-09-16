Вашингтон, 16 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Задержанный Райан Уэсли Раут, предположительно, причастный ко второму покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа, был «одержим» конфликтом на Украине. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США», — написала Грин в соцсети Х о покушении на бывшего американского лидера.

Политик опубликовала скриншоты со страницы Раута в соцсети. На одном из них он позирует на главной киевской площади — майдане, площади Независимости.

Судя по фотографиям мужчины в социальных сетях, он — активный сторонник Украины.

Сын Дональда Трампа также обратил внимание на публикации Райана Уэсли Раута, в которых предполагаемый злоумышленник признавался, что собирается «сражаться и умереть за Украину». Трамп-младший в соцсети назвал его психопатом, который проводит много времени за просмотром левой пропаганды.

Как сообщало ИА Регнум, полиция установила подозреваемого в попытке второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Им оказался Райан Уэсли Раут. Установлено, что Раут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

58-летний Райан Уэсли Раут — демократ, по информации СМИ, любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в социальных сетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В ФБР инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Стрельбу открыл один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы.