Уэст-Палм-Бич, США, 15 сентября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Подозреваемого в стрельбе у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич штата Флорида, где в это время находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, задержали. Об этом 15 сентября сообщил сын политика Дональд Трамп — младший.

Max Goldberg Дональд Трамп — младший

«По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47. Подозреваемый задержан», — написал сын политика в соцсети Х.

Трампа-младшего удивило, что подобный инцидент снова произошёл.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. Происшествие не было связано с политиком, информировала газета New York Post. По данным издания, два человека устроили перестрелку за пределами гольф-клуба. Трамп не был их мишенью, они стреляли друг в друга. Район, где произошёл инцидент, известен высоким уровнем преступности.

Главе Белого дома Джо Байдену, а также вице-президенту США Камале Харрис доложили о стрельбе неподалеку от места пребывания Дональда Трампа.