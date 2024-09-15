Уэст-Палм-Бич, США, 15 сентября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Возникшая возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида стрельба, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не связана с политиком. Об этом 15 сентября сообщила газета New York Post.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По данным издания, два человека устроили перестрелку за пределами гольф-клуба. Трамп не был их мишенью, они стреляли друг в друга. Политику ничего не угрожает.

Источники отметили, что район, где произошёл инцидент, известен высоким уровнем преступности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

В конце августа Дональд Трамп пообещал создать независимую комиссию по расследованию покушений, если он победит на предстоящих президентских выборах. По словам политика, указанный орган займётся в том числе изучением нападения, которому он сам подвергся в середине июля. Кроме того, комиссия должна будет обнародовать все документы, которые остаются засекреченными по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.