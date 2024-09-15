Вашингтон, 15 сентября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден осведомлён о стрельбе неподалеку от места, где находился кандидат в президенты Дональд Трамп. Об этом сообщили в релизе Белого дома.

ИА Регнум

«Президент и вице-президент были проинформированы об инциденте с нарушением безопасности на Международном поле для гольфа, где бывший президент Трамп играл в гольф», — сказано в заявлении администрации США.

Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился Дональд Трамп, не имела отношения к политику, написала газета New York Post. Перестрелку устроили двое неизвестных.

В Белом доме заверили, что будут информировать о происшествии.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента со стрельбой в районе, где он находился. Какие-либо подробности не уточняются.

Внутренняя проверка обнаружила просчёты в работе сотрудников Секретной службы США и местной полиции, которые обеспечивали безопасность на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где 13 июля на него было совершено покушение.