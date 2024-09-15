Москва, 15 сентября, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов эмоционально высказался в отношении чеченских бойцов, оказавшихся в украинском плену. Необходимо разобраться в деталях произошедшего, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин 15 сентября изданию Lenta.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам депутата, бойцы из Чечни хорошо проявили себя в зоне проведения спецоперации, им свойственно неоднозначное отношение к случаям сдачи в плен.

«Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — прокомментировал Заварзин отказ Алаудинова вызволять чеченских бойцов из плена.

Парламентарий добавил, что нужно разобраться в обстоятельствах пленения военных. Он напомнил, что недавно Россия и Украина провели очередной обмен пленными, и предположил, что ситуация вокруг чеченских бойцов нормализуется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алаудинов заявил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» совершили позорный поступок, добровольно сдавшись в плен украинским войскам, и их право на жизнь после плена сомнительно. Командир прокомментировал видеозаписи с пленными чеченскими бойцами, на которых те просят своих родных связаться с командованием, чтобы в дальнейшем их могли обменять. По словам генерала, эти слова привели его в ярость, так как испокон веков добровольное пленение — непростительный позор для чеченца, смыть который можно только кровью и личной жертвой.

Вместе с тем Алаудинов подчеркнул, что бойцов, которые попали в плен после тяжёлого ранения или контузии, сослуживцы стремятся вызволить «любыми путями».