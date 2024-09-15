Москва, 15 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделения «Ахмат» совершили позорный поступок, добровольно сдавшись в плен украинским войскам, и их право на жизнь после плена сомнительно. Об этом командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил в видеообращении, опубликованном 15 сентября в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

Алаудинов прокомментировал видеозаписи с пленными чеченскими бойцами, на которых те просят своих родных связаться с командованием, чтобы в дальнейшем их могли обменять. По словам генерала, эти слова привели его в ярость, так как испокон веков добровольное пленение — непростительный позор для чеченца, смыть который можно только кровью и личной жертвой.

«Те из вас, кто сдался добровольно в плен, насколько велико должно быть ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать, просить или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена», — сказал Алаудинов.

Он потребовал, чтобы те, кто «сдались, как девочки», больше не пытались с ним связаться, и посоветовал украинской стороне оставить их у себя. Алаудинов добавил, что не считает таких бойцов достойными жизни и не понимает, как вообще они собираются жить после плена.

По словам генерала, оказаться в плену можно по-разному: по своей воле сложить оружие или попасть к врагу после тяжёлого ранения или контузии. Тех, кого захватили ранеными, подчеркнул он, спецназ «Ахмат» вызволяет «любыми путями».

«Бьются, как львы»

12 августа Алаудинов заявил, что украинская сторона распространяет ложные сообщения о бойцах спецназа «Ахмат» и отряда «Аида», якобы сдающихся в плен в Курской области. Он подчеркнул, что бойцы «бьются как львы», и ни один из них не сдавался в плен.

На следующий день генерал сообщил, что после неравного боя противник захватил в плен пятерых бойцов отряда «Ахмат-Чечня»: троих стрелков и двоих связистов. Он добавил, что из самого «Ахмата» в плен никто не попал, а слухи о якобы «массовой сдаче» бойцов попросил пересказывать «бабушкам на хуторе».

Обмен пленными

Россия и Украина 14 сентября провели обмен пленными в формате «103 на 103» при посредничестве ОАЭ. МИД Эмиратов выразил благодарность обеим сторонам за сотрудничество и уточнил, что это восьмой обмен пленными с начала года при посредничестве Абу-Даби. Было отмечено, что в общей сложности освобождены 1994 пленных.

Переданные украинской стороной российские военнослужащие, ранее захваченные в плен в Курской области, прибыли на территорию Белоруссии. Их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях.

Ранее, 24 августа, Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, в том числе срочников, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взамен украинской стороне передали 115 военнопленных Вооружённых сил Украины (ВСУ).