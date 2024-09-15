Воронеж, 15 сентября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Два пожарных поезда участвуют в тушении ландшафтного пожара под Воронежем, сообщает 15 сентября пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

РИА Новости / Ульяна Соловьева

«Сегодня для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в районе станции Отрожка (г. Воронеж) на место были направлены два пожарных поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение пассажирских и пригородных поездов не нарушено, угрозы железнодорожной инфраструктуре нет.

В МЧС ранее сообщили, что ландшафтный пожар вспыхнул в Воронеже в районе улицы Электровозной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Воронежской области ликвидировали пожары в районе хутора Калач на 70 гектарах и в районе села Песковатка на 30 гектарах.

Вечером 14 сентября вспыхнул пожар в селе Ямное Рамонского района Воронежской области, площадь возгорания составила 20 гектаров. Сообщалось о переходе огня на жилые дома, но позже в МЧС информировали, что этого удалось избежать.