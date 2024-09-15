Воронеж, 15 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Два ландшафтных пожара ликвидированы в Воронежской области, сообщает 15 сентября пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Денис Бочаров/Global Look Press

«Воронежские огнеборцы МЧС России потушили два ландшафтных пожара», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожары были ликвидированы в районе хутора Калач на 70 гектарах и в районе села Песковатка на 30 гектарах.

Сведений о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры не поступало. На месте продолжают дежурить пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, площадь пожара, который вспыхнул в воронежском селе Ямное 14 сентября, увеличилась до 20 гектаров, там загорелась трава и лесная подстилка. Из-за ветра огонь перекинулся на частные дома. На данный момент, по предварительной информации МЧС, повреждения получили три дома.

7 сентября на территории Острогожского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром рядом с взрывоопасными объектами. До этого силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов.