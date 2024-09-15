Брюссель, 15 сентября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Украинские чиновники надеются, что перспективы краха энергосистемы Украины зимой перевесят опасения Вашингтона в отношении эскалации с РФ, сообщает 15 сентября европейское издание газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Администрация Байдена была вынуждена пересмотреть ограничения на удары Украины по России западными ракетами ATACMS и Storm Shadows», — сказано в материале.

Отмечается, что из-за ударов по энергообъектам Украины предстоящая зима может оказаться переломным моментом в конфликте, чего опасаются в США. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему опасается эскалации конфликта с Россией.

«Я не думаю, что мы увидим, как президент США Джо Байден разрешит использование американских ракет для ударов по российским аэродромам, хотя британцам, возможно, будет разрешено продолжить без возражений США», — приводит издание слова бывшего спецпредставителя США в НАТО Курта Волкера.

Как передавало ИА Регнум, во время встречи в Белом доме 13 сентября президент США и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стали разрешать киевскому режиму использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. По словам британского премьера, он и президент США сосредоточены на стратегии по украинскому конфликту, в то время как разрешение применять дальнобойные ракеты Storm Shadow является тактическим.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 15 сентября уточнил, что Байден в конце сентября напрямую обсудит с главой киевского режима Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.