Вашингтон, 15 сентября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Страны Запада в начале конфликта на Украине опасались ядерного удара со стороны России, США и их западные союзники якобы предупреждали Москву, что в рамках ответных мер НАТО уничтожит российский Черноморский флот, заявил экс-командующий CENTCOM (2008–2010), бывший глава ЦРУ (2011–2012) генерал Дэвид Петреус на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот», — цитирует его «РБК».

По его словам, с публичным предостережением против применения ядерного оружия выступали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Бывший глава ЦРУ полагает, что на сегодняшний день отсутствуют основания для тактического ядерного удара со стороны России, «не говоря уже о стратегическом».

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

По мнению главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, разрешение Киеву применять дальнобойное оружие западного производства для ударов вглубь России является «оправданным» с военной точки зрения. Положения о вооружённых конфликтах предусматривают для любой страны, подвергшейся атаке, право на самооборону, добавил он.