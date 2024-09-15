Курск, 15 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Учебные классы для школьников организованы в 31 пункте временного размещения (ПВР), принявшем жителей курского приграничья. Об этом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил 15 сентября в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что с целью безопасности учебный год в области начался в различных форматах. В 242 школах дети учатся дистанционно, в 100 школах — в смешанном формате, в 102 школах — очно.

«Чтобы обеспечить всё необходимое для занятий, в 31 пункте временного размещения организовали специальные учебные классы, ещё в 20 ПВР созданы индивидуальные рабочие места», — написал Смирнов.

Глава региона добавил, что более 13,5 тыс. детей из девяти приграничных районов обеспечили планшетами и ноутбуками, а также электронными учебниками. К 20 сентября ожидается получение печатных комплектов учебников.

В школах, колледжах и техникумах проводится оклейка окон и проверка укрытий, добавил Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО) в связи с попыткой вторжения украинских войск в курское приграничье. Кроме того, в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС регионального уровня.

Врио министра образования Курской области Наталья Бастрикова сообщила, что из 116 тыс. школьников очно будут учиться только 20%. Она отметила, что за всеми приграничными школами закреплены школы-шефы, на площадках которых находятся директора и педагогические коллективы.

Врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев сообщил 15 сентября, что в девяти муниципалитетах получили повреждения 43 образовательных объекта.