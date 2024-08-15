Курск, 15 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Более 40 объектов образования в девяти муниципалитетах Курской области получили различные повреждения, сообщил 15 августа врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев.

Владимир Гердо/ТАСС

Информация получена правительством области с мест, сказал Карамышев в эфире «Соловьёв Live».

«По сарафанному радио уже собрали информацию о том, что 43 объекта (находятся. — Прим. ред.) в той или иной степени разрушения», — отметил он.

Ранее администрация Курской области также сообщила, что обсуждается вопрос о введении с 1 сентября дистанционного обучения в школах.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Кроме того, в Курской и Белгородской областях был введён режим ЧС регионального уровня.

14 августа Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В Курской области, как и в Белгородской, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери противника составляют до 2640 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 15 августа.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.