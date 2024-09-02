Курск, 2 сентября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. В Курской области из 116 тыс. школьников очно будут учиться только 20%. Об этом 2 сентября сообщила врио министра образования региона Наталья Бастрикова.

Донат Сорокин/ТАСС

Она добавила, что дистанционное обучение уже начали дети из Курска и Курчатова, а также девяти отселённых муниципальных образований. Кроме того, по словам главы ведомства, за всеми приграничными школами определены школы-шефы, на площадках которых находятся директора и педагогические коллективы.

«Самые главные задачи — это обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья ребят», — пояснила Бастрикова.

Он отметила, что также предпринимаются новые меры для обеспечения оперативного переезда школьников в безопасные места.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 24 августа заявил, что в новом учебном году часть школ Курской области будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Он отметил, что всех школьников обеспечат учебниками. Несколькими днями ранее министр сообщил, что 114 школ в приграничных регионах России переведут на дистанционный формат.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа заявил, что подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил главе государства о подготовленных решениях и сообщил, что в разных районах, в зависимости от ситуации, будет дистанционная форма обучения, смешанная или очная.

Российский лидер в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы №20 им. Героев Отечества в Кызыле 2 сентября заявил, что российские военные сделают всё для того, чтобы жизнь школьников из-под Курска, Белгорода и Брянска вновь вернулась в норму.