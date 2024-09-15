Москва, 15 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по развитию беспилотной авиации, сообщил 15 сентября журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru

«Президент на неделе, как ожидается, проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации», — сообщается в программе в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал её ведущий Зарубин

Кроме того, президент в ближайшие дни пообщается с главами регионов, избранными во время прошедшего единого дня голосования. Также российский лидер проведёт оперативное совещание с Советом безопасности и выступит с обращением к участницам Евразийского женского форума.

Как передавало ИА Регнум, в августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости нарастить выпуск беспилотных летательных аппаратов более чем в пять раз.

В России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации, отмечал ранее глава государства. По его словам, РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.