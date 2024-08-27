Москва, 27 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В России необходимо нарастить выпуск беспилотных летательных аппаратов более чем в пять раз, заявил 27 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Александр Река/ТАСС

Так, в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025–2030 годы Мишустин отметил, что России важно продолжить активное создание собственной технологической и производственной базы.

«Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», — подчеркнул председатель правительства.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин заявил, что в России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации. По его словам, РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.

Ранее в зоне специальной военной операции появился новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», используется для разведки и наблюдения. Также «Гербера» способна выступать ложной целью. Дроны такого типа могут формировать целые рои из беспилотников.