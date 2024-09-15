Аксай, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Склад стройматериалов и жилые дома загорелись в городе Аксае Ростовской области, сообщает 15 сентября пресс-центр МЧС России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что площадь пожара на складе составляет 1100 квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя перешло на частные дома.

«В ликвидации пожара задействованы порядка 100 специалистов и 38 единиц техники», — уточнили в МЧС.

Ранее в управлении МЧС по региону сообщили, что в Аксайском районе загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров, в тушении задействованы десять сотрудников МЧС и три спецмашины.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в Ростове-на-Дону на одном из складов загорелся грузовик, пламя перекинулось на стройматериалы на открытой площадке. Специалисты не допустили распространения огня на складские помещения, пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров.

В ростовском Пролетарске ночью 18 августа на один из складов с топливом упали обломки сбитых украинских беспилотников. Вспыхнул пожар, во время тушения ВСУ попытались нанести второй удар, из-за чего борьбу с огнём пришлось приостановить. На следующий день в Пролетарском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В ходе тушения пострадал 41 пожарный. Склады полностью потушили 4 сентября.