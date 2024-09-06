Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории склада в Ростовской области, загорелся грузовик, сообщило 6 сентября МЧС России.

МЧС России

Огонь перекинулся на стройматериалы на открытой площадке, но специалисты не допустили распространения пламени на складские помещения.

«Ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

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В МЧС добавили, что с огнём на 300 кв. м борются 24 специалиста и семь единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 сентября крупный пожар вспыхнул на складе производственного помещения в городе Узловая в Тульской области. Внутри горящего здания находились бочки с моторным маслом. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. МЧС сообщило 6 сентября о ликвидации горения.